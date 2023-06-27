«Взрывной паренек»: мужчина грозился взорвать «Москву-сити», если ему срочно не доставят посылки

Мужчина грозился уничтожить офис «Цайняо» в «Москва-Сити», если ему срочно не доставят посылки с AliExpress до квартиры, сообщает Shot.

По данным журналистов, он звонил в российский филиал китайской компании, которая занимается логистикой, чтобы быстрее получить желаемые товары. В башню приехали силовики, но взрывных устройств на месте не обнаружили.

Мужчине теперь грозит уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

«Полна дебилами Земля»; «Меня все время занимал вопрос: о чем думают эти идиоты, когда звонят и говорят про минирование?»; «Такое впечатление, что многие не знают, что за угрозы взрыва существует ответственность. Даже если это шутка»; «Взрывной паренек», — комментируют инцидент россияне.

Ранее неизвестный сообщил, что Эдвард Бил делает бомбу в Москве, чтобы «взорвать военкомат».