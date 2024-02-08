Взрывы гремят в Одессе и Виннице: половину Украины накрыла воздушная тревога

О взрывах в Одесской области и областном центре сообщают местные паблики в социальных сетях. По словам очевидцев, города бомбят российские беспилотники.

Из-за атак БПЛА в регионе объявлена воздушная тревога. Также сообщается о взрывах в соседней Виннице.

По данным украинского Минцифры, воздушная тревога звучит в настоящее время в 11 областях Украины.

В субботу, 3 февраля, ВСУ обстреляли Лисичанск в ЛНР. В результате обстрела была разрушена пекарня. Как сообщили в военной комендатуре, под завалами на данный момент могут находиться порядка 40 человек. Жертвами вражеского теракта стали 28 человек, десятерых пострадавших от бомбежки удалось спасти.