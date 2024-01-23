Взрывы гремят в подконтрольном Киеву Херсоне, ревут сирены воздушной тревоги

Как сообщило украинское издание «Зеркало недели», сразу после полуночи вторника, 23 января, в Херсоне прозвучали сразу несколько взрывов.

Подробности происходящего не приводятся.

В настоящее время в подконтрольных киевскому режиму районах Херсонской области объявлена воздушная тревога.

Напомним, 30 декабря прошлого года украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, также много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор. После произошедшего ВС РФ в разы усилили бомбардировку украинских городов и военных объектов ВСУ.

Ранее стало известно, что ВСУ, после непрекращающихся российских ракетных ударов, готовятся к сдаче Харькова. В Киев из города потянулись косяки элитных авто