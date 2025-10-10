Сигнал воздушной тревоги снова звучит в столице Украины

На протяжении минувшей ночи в Киеве было слышно несколько мощных взрывов, которые сопровождались работой системы оповещения. Об этом сообщило РИА Новости , ссылаясь на украинские СМИ.

В ночь на пятницу в Киеве прогремели взрывы. Это уже четвертый инцидент. Они прозвучали на фоне включенной сирены воздушной тревоги. По информации от местных СМИ, в разных районах города были отчетливо слышны громкие хлопки.

Сообщения о происходящем начали активно появляться в телеграм-каналах новостных изданий. Агентство приводит данные с онлайн-карты, которую ведет одно из украинских министерств. Согласно этим сведениям, тревожный сигнал снова звучит в Киеве, начиная с 6:21 по московскому времени.

Ранее в Киеве предупредили о возможности ударов по российской инфраструктуре.