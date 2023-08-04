Взрывы в Крыму: силы ПВО сбивают вражеские дроны над Феодосией

Армия России отражает удар врага в восточной части Крыма. Как сообщают местные паблики, в небе над Феодосией сейчас неспокойно.

Очевидцы сообщают, что над городом работают силы ПВО. На город налетела стая запущенных с украины беспилотников. О каких-либо повреждениях и пострадавших не сообщается.

1 августа ВСУ предприняли попытку атаковать объекты столицы с помощью БПЛА. По информации Министерства обороны РФ, силы ПВО сбили в Подмосковье два аппарата, еще один – был подавлен с помощью РЭБ.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, один беспилотник попал в башню «IQ-квартала», который расположен в «Москва-Сити». В результате попадания дрона в здании повыбивало окна. Атака украинских дронов на Москву стала шестой за последние три месяца.

В начале июля в Калужской области также сбили беспилотник. По информации Mash, это произошло в районе села Валуево в Новой Москве. Источник ТАСС заявил, что БПЛА подавили с помощью РЭБ.