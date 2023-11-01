Wall Street Journal: большинство американцев чувствуют себя все более несчастными

Сильная американская экономика с одной стороны и всепроникающее чувство несчастья среди ее граждан с другой, указывается на этот парадокс в статье The Wall Street Journal.

Американцы все более пессимистично оценивают перспективы развития страны. Хотя в качестве причины часто называют высокую инфляцию, этот аргумент не совсем убедителен, поскольку в последнее время темпы инфляции снизились, а средняя заработная плата выросла.

Свой вклад в мрачные прогнозы вносит политическая поляризация. Однако более глубокая неудовлетворенность, по-видимому, обусловлена более широкими национальными и глобальными проблемами, такими как политические конфликты, культурная нетерпимость и продолжающиеся кризисы – от пандемии до войн, отмечается в материале.

Издание называет «отложенной болью» недовольство населения от неудовлетворенности страны в целом и именно этим объясняет низкие рейтинги президента Джо Байдена.