Wall Street Journal: Венеция страдает от засилья туристов

В прошлом году численность населения впервые за 300 лет опустилась ниже 50 тысяч человек, тогда как в начале 1950-х в Венеции проживало 175 тысяч.

Арендная плата стала неподъемной для большинства местных. А с уменьшением количества жителей сократилось и количество услуг, в частности, медицинских. Венецианцы говорят, что их город все больше превращается в тематический парк.

Группы защитников хотят, чтобы Венеция ввела ограничения на краткосрочную аренду, как это было сделано в Нью-Йорке. Они требуют, чтобы городские власти стимулировали владельцев квартир сдавать их жильцам, а не туристам, ограничили строительство новых гостиниц и не перестраивали под отели уже существующие здания.

В этом году Венецию, по прогнозам, посетит более 5,5 млн человек.