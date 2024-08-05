Walla: в Израиле подготовили подземный бункер для Нетаньяху на случай нападения Ирана

Власти Израиля, среди которых премьер Биньямин Нетаньяху, похоже, всерьез готовятся к нападению со стороны соседних Ливана и Ирана. Как пишет портал Walla, в районе Иерусалима подготовлен специальный бункер, где на время возможной агрессии разместится руководство еврейского государства.

Отмечается, что в свете ожидаемой атаки со стороны Ирана и ливанского движения «Хезболла», укрытие приведено в рабочее состояние и оснащено всем необходимым.

Обострение отношений между Израилем и Ираном началось после убийства главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании. В ночь на 31 июля стало известно, что политический деятель погиб в резиденции в Тегеране в результате авиаудара со стороны Израиля. Официально израильская сторона не сообщала о ликвидации Хании.

После его смерти представители Ирана заявили о планах отомстить Израилю. Отмечалось, что для этого будет организована специальная операция.

Ранее сообщалось, что Иран планирует атаковать Израиль 12-13 августа. США призвали всех американских граждан покинуть как можно скорее территорию Ливана.