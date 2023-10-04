Washington Post: Эквадор перестал быть раем для американских пенсионеров

Эквадор, еще недавно считавшийся раем для американских пенсионеров, перестает быть безопасной страной, пишет The Washington Post.

Издание приводит историю супругов де Винтер, которые переехали из Атланты в Южную Америку, чтобы насладиться пенсией, но теперь выставили на продажу свой «дом мечты» из-за эскалации насилия в Эквадоре.

В стране резко выросло число убийств, поскольку Эквадор превратился в перевалочную базу для кокаина из соседней Колумбии. Могущественные местные банды сотрудничают также с мексиканскими картелями и албанской мафией.

Попытки властей бороться с насилием не приносят желаемого эффекта, и даже сотрудники правоохранительных органов не могут чувствовать себя в безопасности, не говоря уж о рядовых гражданах.