Киевский режим во всю готовит новое контрнаступление, которое запланировано на наступающий 2024 год, пишет немецкое издание Welt.

Как приводится в материале издания со ссылкой на ряд источников, новая компания будет именно такой, которую якобы и предлагал с самого начала глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

«Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году», — приводят журналисты комментарий немецкого эксперта по безопасности Нико Ланге.

Со слов Ланге, основным направлением атаки ВСУ должен стать плацдарм в Херсоне.

Как подытожили в статье, украинский главком Залужный якобы был против контрнаступления, что началось 4 июня нынешнего года, ибо не считал его перспективным. И согласился на него, пойдя на поводу у высшего руководства Украины.