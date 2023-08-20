Welt: Украине нужно мобилизовать 3 млн человек, чтобы выиграть войну

Издание напомнило, что население Украины к настоящему времени составляет примерно 30 млн человек. Исходя из общей константы военного искусства, численность Вооруженных сил страны может достигать порядка 3 млн штыков.

Если реально довести численность ВСУ до указанного количества военнослужащих, можно вполне эффективно противостоять русской армии. И даже рассчитывать на победу, уверяет Welt.

«10 % мобилизации - та цифра, которая поможет Украине одержать победу», - считает издание.

Правда, как киевскому режиму набрать такое служить на Украине, в эпоху повального дезертирства и отказа простых украинцев от мобилизации, немецкое издание не уточнило. Также немцы тактично умолчали о 150 млн проживающих в России.