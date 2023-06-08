WhatsApp* анонсировал запуск каналов, которые может вести администратор. Об этом сообщили представители мессенджера.

Скоро такая функция станет доступна для всех пользователей, а управление каналами станет проще.

«Администраторы каналов смогут публиковать в них сообщения, фото, видео, стикеры и опросы, а подписчики - только просматривать их», — отметили разработчики.

В релизе пресс-службы месенджера отмечается, что теперь администраторы смогут как принимать, так и отклонять заявки на вступление в группу по пригласительной ссылке.

Что же касается самих пользователей соцсети, то у них появилась возможность легко просматривать общие группы, которые можно найти по имени контакта.

Ранее WhatsApp анонсировал возможность редактирование отправленных сообщений. Новая функция, которая, к слову, давно доступна в другом популярном мессенджере, также станет доступна в ближайшее время.

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