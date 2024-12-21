WhatsApp обязали передавать данные пользователей ФСБ

Мессенджер WhatsApp включили в реестр организаторов распространения информации в России. Данное решение было принято Роскомнадзором.

Об этом со ссылкой на ведомство сообщает РИА Новости

Также в реестр внесены Skype, Wire, мессенджеры Element и KakaoTalk.

Теперь данные компании должны будут хранить данные пользователей, в том числе сообщения, фотографии, записи аудио- и видеозвонков. В случае поступления запроса из ФСБ компания должна будет предоставить эти данные.

Ранее сообщается о том, что в России начнут строже контролировать владельцев сим-карт.