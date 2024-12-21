WhatsApp обязали передавать данные пользователей ФСБ
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Мессенджер WhatsApp включили в реестр организаторов распространения информации в России. Данное решение было принято Роскомнадзором.
Об этом со ссылкой на ведомство сообщает РИА Новости
Также в реестр внесены Skype, Wire, мессенджеры Element и KakaoTalk.
Теперь данные компании должны будут хранить данные пользователей, в том числе сообщения, фотографии, записи аудио- и видеозвонков. В случае поступления запроса из ФСБ компания должна будет предоставить эти данные.
Ранее сообщается о том, что в России начнут строже контролировать владельцев сим-карт.