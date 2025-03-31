WhatsApp с 31 марта начинает удалять неактивные профили

С 31 марта 2025 года WhatsApp* начинает процедуру удаления учетных записей, которые длительное время не проявляли активности.

В первую очередь это коснется пользователей, которые не использовали приложение более 120 дней. Следствием станет полное и безвозвратное стирание всех данных: переписки, фото- и видеоматериалов, а также списка контактов.

Чтобы избежать удаления аккаунта, владельцам неактивных профилей достаточно проявить минимальную активность до указанной даты.

Простое действие, такое как отправка сообщения или звонок, позволит сохранить аккаунт. Эксперты рекомендуют создавать резервные копии важных переписок, даже если вы регулярно пользуетесь мессенджером.

Разработчики объясняют данное решение необходимостью повышения уровня безопасности. По их мнению, неиспользуемые аккаунты становятся уязвимыми для киберпреступников, которые могут использовать их для рассылки спама и мошеннических действий.

Ранее сообщалось, что во «ВКонтакте» заблокировали 18 страниц с объявлениями о работе для славян.

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