Bloomberg: НАТО планирует поставить Украину в наилучшую позицию для переговоров

Западные партнеры Украины в рамках НАТО намерены продолжать оказывать военную поддержку Киеву, однако их цель заключается в том, чтобы укрепить позиции Украины в переговорах с Москвой, а не в нанесении военного ущерба России. Об этом сообщил Bloomberg.

Согласно информации собеседников агентства, НАТО «усиливает усилия» по поставкам оружия и боеприпасов для украинских вооруженных сил, поскольку они все больше «теряют позиции».

Западные страны стремятся остановить боевые действия таким образом, чтобы «обезопасить Украину, не провоцируя агрессию со стороны России», отмечают источники издания.

Ранее сообщалось, что Украина собирается публично объявить о своей готовности к переговорам и заключению соглашения с Россией.