World Skate разрешил российским спортсменам участвовать в международных турнирах

Право участвовать в мировых состязаниях российские спортсмены получат с начала следующего года. Однако выступать на международных соревнованиях россияне смогут только под нейтральным флагом и без национальной символики.

МОК рекомендовал федерациям допустить россиян до состязаний, но при этом подчеркнул, что участие спортсменов, связанных с российской армией, все еще недопустимо. Также допущенные спортсмены не должны поддерживать спецоперацию.