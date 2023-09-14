World Skate разрешил российским спортсменам участвовать в международных турнирах
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Международная федерация скейтбординга допустила российских спортсменов до международных соревнований. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.
Право участвовать в мировых состязаниях российские спортсмены получат с начала следующего года. Однако выступать на международных соревнованиях россияне смогут только под нейтральным флагом и без национальной символики.
МОК рекомендовал федерациям допустить россиян до состязаний, но при этом подчеркнул, что участие спортсменов, связанных с российской армией, все еще недопустимо. Также допущенные спортсмены не должны поддерживать спецоперацию.