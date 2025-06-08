WP: Маск подрался с главой Минфина США Бессентом, ударив того плечом «как игрок в регби»

В Белом доме произошла драка между Илоном Маском, американским миллиардером, и Скоттом Бессентом, министром финансов США. Об этом инциденте, который произошел в апреле, написала газета The Washington Post.

В апреле наметилось обострение в отношениях между предпринимателем и администрацией президента США Дональда Трампа. После встречи с главой государства между Маском и Бессентом возникли разногласия по поводу назначения одного из чиновников. В результате они начали обмениваться резкими высказываниями, покидая Овальный кабинет.

«Затем Маск ударил плечом в грудную клетку Бессента, „как игрок в регби“, и Бессент ударил его в ответ. Несколько человек вмешались, чтобы разнять схватку», — рассказал изданию давний политический советник Трампа Стивен Бэннон.

Затем Маска вывели из Западного крыла Белого дома, — уточнил он.

Отмечается, что Дональд Трамп, президент Соединённых Штатов Америки, высказал свое мнение о конфликте между бизнесменом и главой финансового ведомства. Он охарактеризовал ситуацию как «слишком эмоциональную».

В то же время, по информации издания, президент был огорчен ухудшением отношений с Маском и потребовал от своих подчиненных, включая вице-президента Джея Ди Вэнса, не делать резких заявлений в адрес миллиардера.