Польская журналистка Анна Гусарская засняла и предоставила американскому изданию The Washington Post ролик с харьковского кладбища, продемонстрировав таким образом всю серьезность потерь ВСУ.

На видео показаны десятки могил с украинскими флагами и флагами украинских националистических организаций. Как уточняет СМИ, ролик датируется самым концом минувшего августа.

«Похоже, что могил убитых солдат стало в два раза больше, чем… ровно год назад», — уточнила Гусарская.

Напомним, ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский утверждал, что с февраля 2022 года ВСУ потеряли на поле боя якобы всего порядка 30 тыс. человек. В то же время, тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу уточнял, что реальные потери врага только в ходе контрнаступления летом 2023 года составили не менее 166 тыс. военных. Москва считает, что предоставляемые Киевом данные по потерям занижены минимум в 10 раз.