WP: РФ с КНДР собрали 50-тысячную группировку в Курской области и ударят в ближайшие дни

Москва и Пхеньян, похоже, завершили ротацию и подготовку совместных войск на приграничной с Украиной территории Курской области и намерены ударить по ВСУ в самое ближайшее время. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников и американские разведданные.

Отмечается, что при формировании данного мощного военного кулака Россия специально не перебрасывала войска с Донбасса, «что позволило Москве одновременно давить на ВСУ на нескольких фронтах».

«Эта подготовка предполагает, что по крайней мере часть северокорейских войск будет участвовать в лобовых атаках на оборонительные позиции Украины», — говорится в статье.

Сообщается, что украинские чиновники ожидают наступления с участием войск Северной Кореи уже в самые ближайшие дни. Сейчас северокорейские солдаты проходят последнее боевое слаживание с российскими бойцами. Как считает издание, тысячи дополнительных пехотинцев могут серьезно изменить ситуацию на поле боя под Курском.

«Эти солдаты моложе и в лучшей физической форме, чем многие российские контрактные солдаты. Американские военные и разведывательные чиновники стали более пессимистичными в отношении общих перспектив Украины», — говорится в статье.

Ранее стало известно, сколько будут получать бойцы КНДР за участие в СВО на стороне России.