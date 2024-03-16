WP: села на западной Украине остаются без мужчин после мобилизации

На западной Украине начали появляться села, в которых практически не осталось представителей мужского населения на фоне принудительной мобилизации в стране. Соответствующее заявление сделали журналисты американского издания WP в своем последнем репортаже из Хмельницкой области.

По словам журналистов, оставшиеся мужчины в таких селах боятся, что их могут призвать в любую минуту. Большая часть их бывший соседей в данный момент находится на фронте, а остальные – пропали без вести, отмечают в издании. Другие же жители бежали в другие страны или нашли иные способы избежать участия в войне, добавили журналисты.

Данную информацию американским журналистам также подтвердили представители местной школы, в которой ведутся списки учеников, чьи родители больше не находятся в селе.

По словам местных жителей, сотрудники военкоматов увозят всех, кого могут поймать, расхаживая по практически пустым улицам населенного пункта. Есть также большое количество местных мужчин, которые в данный момент находятся в тюрьме после отказа мобилизоваться, заключают журналисты.