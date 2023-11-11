WP: за атаками на «Северные потоки» стоит полковник ВСУ Червинский

Как пишут журналисты со ссылкой на неназванные источники на Украине, полковник ВСУ не действовал один. Мало того, Червинский не занимался планированием операции, а выполнял приказы неких высокопоставленных чиновников в Киеве, подчинявшихся напрямую главе Генштаба Валерию Залужному.

«Высокопоставленный украинский военный офицер, имеющий глубокие связи со спецслужбами страны, сыграл центральную роль во взрыве газопровода "Северный поток" в 2022 году», — сообщило издание.

При этом сам Червинский, как пишет издание, до сих пор предпочитает отрицать какую-либо свою роль в подрыве «Северных потоков».