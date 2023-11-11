WP: за атаками на «Северные потоки» стоит полковник ВСУ Червинский
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Экс-полковник Вооруженных сил Украины Роман Червинский координировал атаки на газопроводы «Северные потоки», пишет газета The Washington Post.
Как пишут журналисты со ссылкой на неназванные источники на Украине, полковник ВСУ не действовал один. Мало того, Червинский не занимался планированием операции, а выполнял приказы неких высокопоставленных чиновников в Киеве, подчинявшихся напрямую главе Генштаба Валерию Залужному.
«Высокопоставленный украинский военный офицер, имеющий глубокие связи со спецслужбами страны, сыграл центральную роль во взрыве газопровода "Северный поток" в 2022 году», — сообщило издание.
При этом сам Червинский, как пишет издание, до сих пор предпочитает отрицать какую-либо свою роль в подрыве «Северных потоков».