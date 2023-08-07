WSJ: ЭКОВАС готовится к полномасштабному введению войск в Нигер

Вооруженные силы стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) намерены ввести ограниченный контингент войск на территорию Нигера для восстановления конституционного порядка. Об этом со ссылкой на высокопоставленного командира одной из стран регионального блока пишет Wall Street Journal.

Ранее ЭКОВАС дал ровно неделю мятежникам в Нигере, чтобы те вернули к власти отстраненного президента Мохамеда Базума. В то же время, как отмечает издание, ввод войск сопряжен с некоторыми трудностями. В частности, ЭКОВАС больше времени для полноценной экспансии в Нигер, пишет газета.

«На данный момент нам необходимо нарастить численность наших подразделений, прежде чем принимать участие в таких боевых действиях... Успех любых военных действий зависит от хорошей подготовки», - приводит газета слова командира.

Напомним, 26 июля президентская гвардия сместила с поста главы Нигера президента страны Мохамеда Базума. Позже на строну гвардии встали военные, после чего было объявлено приостановке действия конституции и временном закрытии границы.