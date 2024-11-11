В связи с дефицитом электроэнергии в стране украинские власти решили разобрать Кураховскую ТЭС для выполнения ремонта на других электростанциях, сообщило издание The Wall Street Journal.

Согласно информации, решение об экстренном демонтаже ТЭС было принято весной, а к концу лета процесс практически завершился.

Генеральный директор украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко отметил, что это стало главным источником для запчастей, добавив, что у них не было альтернативы.

7 октября Генштаб украинских вооруженных сил обозначил четыре направления, где ВСУ сталкиваются с наибольшими трудностями: Купянск, Красноармейск, Лиман и Курахово.

Курахово — населенный пункт в западной части Донецкой области, расположенный всего в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска.

Этот город имеет значительное оперативное значение и является крупнейшим населенным пунктом на юго-западе Донбасса, который под контролем ВСУ остается уже достаточно долго после освобождения Угледара. Завоевание Курахова откроет российским силам путь для дальнейшего продвижения на запад, к Богатырю и Великой Новоселке.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что практически 90% всей тепловой энергогенерации страны было уничтожено или же повреждено Россией.