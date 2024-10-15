Шмыгаль заявил о бедственном положении тепловой энергетики Украины перед зимой

Как отметил чиновник, в зоне особого риска находятся города, которые зависят от больших теплоэнергетических станций.

Практически 90% всей тепловой энергогенерации Украины было уничтожено или же повреждено Россией. Такую цифру назвал премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своей телеграм-канале.

«Именно ТЭС и ТЭЦ Россия целенаправленно атаковала, уничтожив или повредив почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины», — заявил Шмыгаль.

По его же мнению, теперь надо найти альтернативные источники снабжения населенных пунктов теплом и электроэнергией. А в конце сентября президент Владимир Зеленский сообщил о разрушении всех украинских тепловых электростанций, а также значительной части гидроэнергетических мощностей страны.

Ранее бывший сотрудник СБУ заявил о причастности президента Украины к терактам на территории России.