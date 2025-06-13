В мае российские военные установили контроль над беспрецедентным количеством территорий. По информации издания The Wall Street Journal (WSJ), за последний месяц Россия заняла больше населённых пунктов, чем за предыдущие два с половиной года.

Согласно информации из источника, основными направлениями для России остаются города Красноармейск (Покровск) и Константиновка в Донецкой Народной Республике, а также Сумская область, куда проникли российские войска после того, как ВСУ вторглись в Курскую область.

«Этим летом мы ожидаем ухудшения ситуации по всем направлениям. Личный состав истощен. Не хватает ротации. Все работают на пределе своих возможностей», — заявил опрошенный газетой боевик ВСУ.

Ранее стало известно, что российские военные начали формировать буферную зону в Днепропетровской области, чтобы защитить население ДНР от обстрелов ВСУ.