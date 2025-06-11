Российские военные начали формировать буферную зону в Днепропетровской области, чтобы защитить население ДНР от обстрелов ВСУ. Эксперт Василий Дандыкин отметил, что действия российской армии на этом направлении аналогичны операциям в Харьковской и Сумской областях. По данным Минобороны, за последние сутки украинская сторона потеряла здесь более 500 человек и несколько единиц западной техники, включая САУ Paladin и Caesar.

«Вполне возможно, что после создания буферной зоны в Днепропетровской области украинская сторона продолжит препятствовать мирному урегулированию конфликта, в результате чего наши войска будут вынуждены возобновить наступление. После этого Киев рискует потерять не только Днепропетровскую область, но и соседние регионы», — резюмировал Дандыкин.

Дандыкин подчеркнул, что в отличие от Донбасса, где ВСУ создали мощные укрепления, в Днепропетровской области оборона слабее, что может ускорить продвижение российских войск.

Ранее стало известно, что принудительная эвакуация объявлена в Харьковской области.