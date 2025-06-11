Эксперт рассказал, зачем бойцы ВС РФ стягиваются в Днепропетровской области
Эксперт Дандыкин: Россия создает в Днепропетровской области буферную зону
Фото: [unsplash.com]
Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с Инфо24 объяснил вероятную цель наступления ВС РФ в Днепропетровской области.
Российские военные начали формировать буферную зону в Днепропетровской области, чтобы защитить население ДНР от обстрелов ВСУ. Эксперт Василий Дандыкин отметил, что действия российской армии на этом направлении аналогичны операциям в Харьковской и Сумской областях. По данным Минобороны, за последние сутки украинская сторона потеряла здесь более 500 человек и несколько единиц западной техники, включая САУ Paladin и Caesar.
«Вполне возможно, что после создания буферной зоны в Днепропетровской области украинская сторона продолжит препятствовать мирному урегулированию конфликта, в результате чего наши войска будут вынуждены возобновить наступление. После этого Киев рискует потерять не только Днепропетровскую область, но и соседние регионы», — резюмировал Дандыкин.
Дандыкин подчеркнул, что в отличие от Донбасса, где ВСУ создали мощные укрепления, в Днепропетровской области оборона слабее, что может ускорить продвижение российских войск.
Ранее стало известно, что принудительная эвакуация объявлена в Харьковской области.