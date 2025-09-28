XII Всероссийский студенческий БиоТурнир в Пущино, Серпуховский округ

Этот турнир, ставший первым в России студенческим командным состязанием в области биологии, направлен на поддержку начинающих ученых и популяризацию передовых научных разработок среди студенчества.

Инициатором и организатором этого масштабного мероприятия выступает ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН». Уже более десяти лет здесь проводятся интенсивные научные соревнования, в которых участвуют активные и целеустремленные студенты, демонстрирующие свои знания и навыки в таких областях, как молекулярная биология, медицина, экология и биотехнологии.

В финале турнира, прошедшем после восьми региональных отборочных этапов, соревнуются более 150 студентов, представляющих 15 команд из ведущих университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Томска, Нижнего Новгорода и других крупных городов. В командных составах собраны студенты из университетов с классической, медицинской, технической и педагогической специализацией. Активное участие в мероприятии принимают компании-партнеры, заинтересованные в привлечении молодых специалистов с высоким потенциалом.

Задания, предлагаемые участникам, напрямую связаны с актуальными исследованиями, проводимыми в научных лабораториях и компаниях, что обеспечивает их практическую значимость и созвучие с современными тенденциями. За 12 лет существования проекта в нем приняли участие свыше 1500 студентов из различных вузов России, а также около 150 экспертов – кандидатов и докторов наук, и представители научно-производственного сектора.

Данные конкурсы являются мощным катализатором для развития научного потенциала и личностного роста молодых людей. Участие в БиоТурнире предоставляет уникальную возможность для общения со сверстниками, ведущими учеными, представителями промышленных предприятий и исследовательских лабораторий, а также для получения предложений о стажировках.

Участники XII Открытого студенческого всероссийского БиоТурнира в будущем, несомненно, внесут значительный вклад в решение сложных научных проблем, будут работать в передовых лабораториях, внедрять инновационные технологии в высокотехнологичные производства, разрабатывать новые лекарственные препараты и создавать эффективные вакцины против опасных заболеваний.