XX фестиваль кузнечного искусства прошел в Павлово-Посадском округе

Церемонию открытия посетили депутат Московской областной Думы Линара Самединова и председатель совета депутатов Роман Тикунов, уточняется в публикации.

Юбилейный фестиваль, как отмечают организаторы, стал наглядным воплощением двух десятилетий развития и популяризации кузнечного ремесла — одного из древнейших на Руси. За прошедшие годы мероприятие трансформировалось из небольшого локального праздника в международное событие, которое собирает мастеров не только со всех уголков России, но и из зарубежья. Для самого округа проведение такого фестиваля — большая честь и одновременно прекрасная возможность продемонстрировать богатство и красоту русского кузнечного искусства.

Кузнечное дело, как поясняют сами участники, — это не просто работа с металлом, а проявление терпения, внутренней силы и души мастера. В рамках нынешнего фестиваля кузнецы создали уникальные произведения, которые навсегда останутся частью местного культурного наследия. Среди них — кованый мост у часовни 1812 года в Павловском Посаде, который стал символом красоты и надежности. А также кованая остановка у Никитского Бывалинского монастыря — яркий образец традиционного русского прикладного искусства, удачно объединяющего в себе эстетику и практическую пользу, завершается публикация.