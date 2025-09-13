Yle: Врач 30 лет хранил дома в морозилке тела супругов

В финском городе Турку полицейские нашли тела двух супругов. Как сообщает местный новостной портал Yle, они были спрятаны в морозильной камере на протяжении 30 лет.

Полицейские приступили к обыску дома 80-летнего специалиста в области медицины, который также оказывал ритуальные услуги. По информации в материале, мужчина вел себя подозрительно на протяжении длительного времени.

«Два человека хранились в морозильной камере в Турку на территории склада частного дома. Покойников нашли во время обыска в двух разных морозильных камерах», – говорится в публикации.

Личности погибших установлены. Это были супруги, которые ушли из жизни в 1994 и 1995 годах. Их похороны так и не были проведены. В отношении мужчины начато расследование.