Yomiuri: в Японии Береговая охрана без предупреждения начала стрельбы у Кунашира

Японские силы береговой охраны без предварительного уведомления провели учебные стрельбы в своих территориальных водах к западу от острова Кунашир. Об этом пишет местная газета Yomiuri.

В ходе учений было произведено 66 выстрелов из пулемёта калибра 13 мм, а также два выстрела сигнальными ракетами. После этого японские патрульные суда поняли, что не проинформировали общественность о предстоящих учениях.

Отмечается, что огонь был немедленно остановлен.

В руководстве службы береговой охраны города Немуро, расположенного в северной части префектуры Хоккайдо, сообщили о намерении провести дополнительный инструктаж по вопросам безопасности для своих сотрудников. Руководство службы заверило, что подобные инциденты больше не повторятся.

Российская сторона такие провокационные действия со стороны восточного соседа пока никак не комментировала.