Стратегический договор между Россией и Северной Кореей вступил в силу

Вступил в силу договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 5 декабря.

Подписанный 19 июня в Пхеньяне президентом Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном документ закрепляет тесное сотрудничество двух стран в различных сферах.

Договор характеризуется высоким уровнем взаимных обязательств. В случае угрозы вооруженной агрессии против одной из сторон другая обязана провести консультацию по оказанию возможной немедленной помощи.

Также стороны гарантируют взаимное уважение суверенитета и безопасности, исключая возможность заключения соглашений, направленных против интересов друг друга, и не будут поддерживать односторонние санкции.

Партнерство распространяется и на сферу экономики. Россия и КНДР будут совместно решать проблемы в продовольственной и энергетической сферах. Бессрочный характер договора подчеркивает серьезность намерений и долгосрочность стратегического сотрудничества.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что правительство, армия и общество КНДР навсегда останутся союзниками РФ.