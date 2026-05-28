YouTube начал блокировать видео для российских пользователей с включенным VPN

Видеохостинг YouTube начал вводить ограничения для российских пользователей, заходящих на платформу через VPN. Как сообщает « Коммерсантъ », у ряда каналов перестали отображаться новые видео, а при попытке запустить ролик появляется предупреждение с просьбой отключить сервис обхода блокировки.

Ограничения коснулись прежде всего каналов с международными спортивными трансляциями и телевизионными премьерами, где контроль за региональными правами наиболее строгий. В таких случаях вместо видео пользователь видит сообщение, что для корректной работы YouTube необходимо отключить VPN или прокси-сервер.

Директор по SMM и ORM агентства PR Partner Дамир Фейзуллов пояснил изданию, что речь идёт о постепенном ужесточении контроля за региональными правами на контент. По его мнению, YouTube исторически мягко относился к обходу географических ограничений, но теперь рынок стриминга и цифровых трансляций стал слишком дорогим — особенно в спорте, музыкальных шоу и эксклюзивных лицензиях, где права продаются по регионам за большие суммы. Эксперт полагает, что полной блокировки контента для пользователей с VPN не произойдёт, однако точечный контроль за отдельными категориями продолжит усиливаться.

Руководитель направления «Разрешение It&Ip споров» юрфирмы «Рустам Курмаев и партнёры» Ярослав Шицле объяснил механизм работы ограничений: когда зритель заходит через VPN, он фактически перемещается в другую юрисдикцию и получает доступ к контенту, права на который в его стране не приобретались или принадлежат другому дистрибутору. Для правообладателя это прямые убытки, поэтому платформа снимает с себя риск судебных претензий.

Ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев добавил, что механизм блокировки реализован не по страновому принципу, а по конкретным правам на конкретный контент. YouTube анализирует IP-адрес, страну аккаунта, платёжные данные, историю локаций и признаки использования VPN.

Юрист Forward Legal Алена Пантелей напомнила, что географические ограничения широко применяются и в России, однако международные сервисы теперь унифицируют подходы и усиливают контроль за соблюдением территориальных лицензий.

Представитель онлайн кинотеатра Okko, владеющего в России эксклюзивными правами на показ Лиги чемпионов УЕФА, фигурного катания ISU и зимних Олимпийских игр-2026, подтвердил, что требования к географии и защите сигнала в спортивных правах традиционно строже, чем в обычном видеоконтенте.