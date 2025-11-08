YouTube закрыл доступ тем, кто не хочет смотреть рекламу

YouTube перестал работать у пользователей, использующих блокировщики рекламы. При попытке зайти на сайт они видели пустую страницу или интерфейс без видео. По данным портала 9to5Google, первоначально это приняли за сбой в работе сервиса, однако позже выяснилось, что неполадки возникали только у тех, кто применял расширения для блокировки рекламы, передает 3DNews .

Если отключить блокировщик или открыть сайт через другой браузер, YouTube загружается без проблем. Это подтвердило, что речь идет не о техническом сбое платформы, а о реакции системы на использование подобных инструментов.

Компания ведет борьбу с блокировщиками с 2023 года, напоминая, что их применение нарушает правила сервиса. Пользователи же продолжают активно использовать эти расширения, несмотря на возникающие сложности — от долгой загрузки страниц до снижения количества просмотров.

Накануне также сообщалось о другой проблеме: в интерфейсе коротких видео исчезли кнопки управления и комментарии. К утру следующего дня неполадку устранили.

