За ₽36 тыс. в советский пансионат: тюменка честно рассказала, чем кормят и как живут в Пицунде

Тюменка Ксения в конце июня провела пять дней в абхазской Пицунде и в авторской колонке рассказала о впечатлениях. Она прилетела в Сочи, оттуда до отеля добиралась трансфером за ₽3 тыс. с переходом границы пешком, а весь пакет — проживание и питание — обошёлся в ₽36 тыс. Девушка отметила, что по сравнению с турецкими турами за ₽200 тыс. это совсем недорого, передает 72.RU .

Семья жила в старом советском пансионате, который когда-то считался элитным. По её словам, постройки в духе конструктивизма, скульптуры, мозаики и панорамные окна на море впечатляют, однако номера изношены: ремонту лет двадцать, где-то запах, где-то розетки не работают, горячую воду приходится пропускать по десять минут. Переселиться в номер получше удалось после жалобы. На территории есть бассейн, горки, сапы, катамаран, колесо обозрения и прибрежные кафе с караоке. А вот питание Ксения назвала кошмаром: утром ещё сносно, но на обед и ужин — пресные крупы, варёная курица, сырая свёкла и всё в майонезе. Фруктов, традиционной кухни и даже соли не было, а на ужин подавали молочную кашу. Местный экскурсовод объяснил, что меню не меняется лет двадцать ради пожилых диабетиков.

Море, по её словам, шикарное: мелкая галька, чистая вода, дельфины в бухте. Экскурсия на озеро Рица, дачу Сталина, водопады и пасеку обошлась семье из шести человек в ₽8 тыс., а дополнительные развлечения — примерно по тысяче. Водитель-экскурсовод оказался приятным, включал музыку и рассказывал о традициях. Местных Ксения охарактеризовала как гостеприимных и тёплых, хотя признала, что в Абхазии видна нехватка средств на восстановление зданий и свежа память о грузино-абхазской войне. Её предупредили не упоминать Грузию, а хачапури по-аджарски здесь называют «лодочкой». В общей сложности поездка обошлась в ₽70 тыс., из которых около половины — проживание. Девушка не выбрала бы Абхазию для основного отпуска, но для семейного отдыха с купанием, сном и пением птиц этот вариант в нынешних реалиях считает неплохим.