За белье на веревке придется заплатить: юрист удивил домохозяек новыми штрафами

Сушка белья на фасадах многоквартирных домов может обойтись россиянам в крупную сумму. Преподаватель университета имени Кутафина разъяснил, что подобные действия квалифицируются как нарушение правил эксплуатации жилищного фонда. Об этом сообщил ТАСС преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.

Фасад здания относится к общедомовому имуществу, поэтому любые изменения его внешнего вида запрещены. Кроме того, развешенная за окнами или балконами одежда способна затруднить эвакуацию людей при возникновении чрезвычайных ситуаций. За это нарушение предусмотрен административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Эксперт добавил, что в некоторых регионах действуют дополнительные местные нормы, прямо запрещающие развешивать белье и ковры на внешних стенах зданий, выходящих на улицу.

Ранее другая представительница юридического сообщества предупредила граждан об ответственности за кормление голубей возле жилых домов. Массовое скопление птиц нарушает санитарные нормы: корм могут признать отходами, что влечет загрязнение территории, распространение инфекций и появление грызунов. За такое правонарушение грозит штраф до 3 тысяч рублей, а при повторном инциденте сумма может вырасти до 5 тысяч.