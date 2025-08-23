За что заплатила жизнью дачница под Тверью? Шокирующие подробности бытовой ссоры, обернувшейся трагедией

По информации, полученной из управления СК РФ по региону, конфликт, повлекший гибель хозяйки дачи, разгорелся на почве финансовых разногласий по поводу строительных работ.

Инцидент произошел 18 августа на территории садоводческого товарищества «Козловский садовод-1». По версии следствия, злоумышленник, ранее выполнявший для потерпевшей работы, пришел к ней с требованием аванса за будущий ремонт. Получив отказ, мужчина в состоянии аффекта нанес женщине множественные ножевые ранения, от которых она скончалась.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

