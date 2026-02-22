За день 5 тыс. блинов: как Павловский Посад встретил весну на Широкой Масленице

В Павловском Посаде шумно и весело отметили Широкую Масленицу. Праздник прошел в городском парке — его площадки превратились в пространство под названием «Масленичный разгуляй».

Гостей ждали разнообразные развлечения: хороводы, интерактивная программа «Заигрыш» для детей и взрослых, концерт «Солнечная Масленица», а также мастер‑классы по народному творчеству.

Главным угощением дня стали блины. Всего за время гуляний раздали ровно 5000 штук. Все желающие могли не только угоститься, но и согреться чаем на «Самоварной станции», а еще взять с собой связки ароматных баранок.

Первый заместитель главы округа Сергей Балашов поблагодарил всех, кто пришел на праздник. По его словам, важно, чтобы яркие фотографии и хорошее настроение остались с гостями надолго. Он также поздравил жителей с Широкой Масленицей и пожелал счастливой весны.