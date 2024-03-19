За два первых месяца этого года в Подмосковье ввели почти два миллиона «квадратов» жилья

Московская область традиционно вводит больше всех жилья в стране. Так, по итогам первых двух месяцев было введено в эксплуатацию 1,85 миллиона квадратных метров. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что из введенных «квадратов» – 0,22 млн пришлись на многоквартирные дома и 1,63 млн на объекты индивидуального жилищного строительства. Это самый высокий показатель среди регионов – 9% от общего ввода жилья в России.

Известно, что больше всего квадратных метров введено в Ленинском городском округе – 163 тыс. кв. метров, городском округе Лыткарино – 24 тыс. кв. метров, Богородском г.о. – 14 тыс. кв.метров. Кроме того, Раменский городской округ, Одинцовский городской округ, городской округ Истра – в топе муниципальных образований по объемам ввода индивидуальных домов.