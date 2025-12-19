«За этим нужно внимательно последить»: Путин дал поручение по обеспечению лекарствами льготников

Фото: [ Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта/Медиасток.рф ]

Владимир Путин в ходе прямой линии получил вопрос о проблеме выдачи лекарств для льготников. Президент ответил, что уже провел рабочее совещание, ключевой темой которого стало выполнение государственных обязательств по лекарственному обеспечению льготных категорий граждан. Он разделил проблему на две принципиальные части: федеральное финансирование и региональную организацию, взяв на себя ответственность за первое и указав на недостатки во втором.

Поводом для срочного обсуждения стали обращения от населения, поступивших в преддверии ежегодной «Прямой линии» и связанных с трудностями в получении бесплатных или льготных препаратов. В ходе встречи глава государства обозначил конкретную инициативу, направленную на устранение одной из самых болезненных точек в этой сфере — ценовое регулирование. По его словам, все средства в рамках системы ОМС направлены в регионы РФ и задержек нет.

Однако вместе с этим Путин заявил, что стоимость лекарств, отпускаемых по льготным рецептам, должна оставаться фиксированной не только в государственных, но и в частных аптечных сетях, участвующих в программе.

«За этим нужно внимательно последить», — подчеркнул президент, дав тем самым четкое поручение профильным министерствам и контролирующим органам.

При этом глава государства прямо назвал «узкие места», где система дает сбой.

«Вопрос, который вы задаете, и те, которые я читал в обращении... заключается в организации должной работы на местах, в регионах Российской Федерации, в логистике, в своевременном принятии решений, в заключении контрактов по передаче средств в аптечные сети», — уточнил президент.

Таким образом, проблема трансформируется из общей «нехватки денег» в конкретные управленческие задачи: налаживание цепочек поставок, скорость проведения конкурсов и эффективность взаимодействия региональных властей с аптечными сетями.

