В Москве возбудили уголовное дело после жалобы Путину на «забытую» пенсию вдовы бойца СВО
СК возбудил дело после жалобы вдовы бойца СВО на прямой линии с Путиным
Обращение вдовы погибшего участника специальной военной операции на прямую линию с президентом Владимиром Путиным привело к возбуждению уголовного дела. СК России отреагировал на жалобу женщины о длительной невыплате положенной ей пенсии по потере кормильца, сообщает пресс-служба ведомства.
Военные следователи СК возбудили дело по статье 293 УК РФ — халатность. Это решение стало прямым следствием публичного обращения, в котором вдова подробно описала проблему с оформлением и получением ежемесячных выплат, положенных семье погибшего защитника Отечества. Теперь расследование причин бюрократической волокиты взято на особый контроль Главным военным следственным управлением.
Следователи будут устанавливать не только факт задержки, но и конкретных должностных лиц, чьи действия или бездействие привели к нарушению прав женщины.
Ранее сообщалось, что на прямой линии с Путиным сделали предложение.