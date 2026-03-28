За это придется платить из кармана: новые правила ОМС заставили россиян вздрогнуть

Изменения в системе обязательного медицинского страхования коснулись списка процедур, доступных гражданам без взимания платы. Часть услуг исключена из программы, тогда как основные виды диагностики и лечения сохранились, , пишет runews24.ru .

Граждане по-прежнему могут рассчитывать на прием у терапевта, прохождение плановой диспансеризации и вакцинацию за счет системы ОМС. Страховка также продолжает покрывать проведение анализов, высокотехнологичные хирургические вмешательства, наблюдение за беременными специалистами и лечение в стационарных условиях.

При этом существуют категории пациентов, для которых помощь по полису не предусмотрена. В перечень исключений входят люди с туберкулезом, ВИЧ, венерическими заболеваниями, а также лица с психическими расстройствами. Эксперты уточняют, что в некоторых регионах поддержка таких пациентов может финансироваться из местных бюджетов. Для получения актуальной информации о действующих в конкретном субъекте услугах ОМС специалисты рекомендуют обращаться в свою страховую компанию.