За фотографии детей в интернете грозит штраф в 5 миллионов рублей

Иногда фотографии, опубликованные в сети, могут быть причиной значительных штрафов. В некоторых случаях, они могут доходить до суммы в 5 миллионов рублей. Соответствующее заявление сделала адвокат Елена Кудерко в интервью с информагентством «Прайм» .

Она предупредила, что размер санкции может варьироваться по усмотрению суда и характеру нарушения.

Кудерко рассказала, что публикация фото без письменного согласия человека, запечатленного на ней, запрещена. Юрист подчеркнула, что этот факт особенно важен для фотографов-любителей. Исключением являются только случаи, когда персона оказалась в кадре случайно и запечатлена, как часть экспозиции.

Тем не менее, фото несовершеннолетних нельзя выкладывать без родительского письменного согласия нельзя публиковать ни при каких обстоятельствах. Даже в тех случаях, что считаются исключительными для взрослых. Если несовершеннолетнее лицо оказалось на фото случайно и как часть экспозиции, штраф все равно последует.