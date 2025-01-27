За год дубненцы передали на СВО более 840 кв.м маскировочных сетей

В январе 2025 года представители большеволжского отделения социально ориентированной некоммерческой организации «Совет ветеранов» передали в зону СВО еще пять маскировочных сетей.

Дубненцы передают участникам спецоперации маскировочные сети на регулярной основе. Представители Совета ветеранов Большой Волги освоили мастерство плетения в 2023 году. С тех пор они регулярно снабжают военнослужащих РФ сетями.

«Мы всей душой болеем за наших ребят, чтобы побольше сплести маскировочных сетей, чтобы их сберегли эти сети», — рассказала председатель Совета ветеранов Большой Волги Валентина Пискарева.

Общественники признались, что плетение стало частью их жизни. Они встречаются ежедневно, чтобы заняться работой. Обычно в одной группе до 15 человек. Накопленный опыт уже настолько большой, что представителям организации захотелось им делиться. Так и начали проводить мастер-классы. Занятия посещают различные группы населения, в том числе и школьники.

За все время в помощь бойцам от большеволжского Совета ветеранов отправили более 840 кв.м сетей. Кроме того, ежемесячно мастерицы собирают для бойцов гуманитарную помощь. В зону СВО было доставлено более 60 посылок. Останавливаться на достигнутом общественники не собираются. Теперь они изучают технологию сушки овощей, чтобы также передавать их защитникам.