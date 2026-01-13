За год работы фуникулер в Нижнем Новгороде перевез население целого района

Воздушная дорога, соединившая сердце Нижнего Новгорода с его исторической набережной, за первый год работы превратилась в настоящую туристическую артерию. По данным управления делами правительства области, в 2025 году на фуникулере в кремле совершили поездку 360 тыс. пассажиров. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Эти цифры говорят сами за себя: новый маршрут, открывшийся в сентябре 2024 года, оказался не просто удобным транспортным решением, а востребованной достопримечательностью. Он мгновенно стал частью туристического маршрута, соединяя площадь Народного Единства и Рождественскую улицу с древним кремлем. Общая выручка от продажи билетов составила 91,8 млн рублей, что доказывает устойчивый интерес как нижегородцев, так и гостей города к этому способу увидеть Волжские откосы с нового ракурса.

Работая круглый год, фуникулер с пропускной способностью 120 человек в час стабильно обслуживает потоки людей, демонстрируя свою эффективность. Несмотря на стоимость билета в 350 рублей за одну сторону и наличие льгот, люди готовы платить за уникальный опыт и время, которое они экономят на подъем.

Таким образом, итогом первого полного года эксплуатации стал не только значительный экономический эффект, но и подтверждение успешной интеграции современного инфраструктурного объекта в исторический ландшафт. Фуникулер доказал свою необходимость, став надежным связующим звеном между эпохами и популярной точкой притяжения, которая уже успела перевезти целый город.

