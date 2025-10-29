За кулисами чистоты: школьники Зарайска узнали, кто следит за порядком на улицах

В МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» прошла экскурсия для ребят из Мендюкинской школы и гимназии № 2 в Зарайске. Поездку для 32 школьников организовало Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Подросткам показали коммунальную технику, которая каждый день работает на улицах города. Они увидели, как устроены машины, убирающие мусор, чистящие дороги и ухаживающие за дворами. Кроме этого, школьникам разрешили посидеть за рулем настоящей спецтехники.

Ребята увидели своими глазами, как много труда стоит за чистыми улицами и ухоженным городом. За порядком следят не только люди, но и техника, которая требует внимания и умелого управления.

Для некоторых участников экскурсии эта поездка, возможно, стала первым шагом к будущей профессии. Подобные встречи помогают школьникам узнать больше о жизни города и увидеть, как важна работа тех, кто делает его удобным и красивым.