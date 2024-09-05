За лето парк усадьбы Кривякино в Воскресенске посетили более 350 тыс. человек

Статистические данные доказывают, что парк усадьбы Кривякино — это одно из популярных мест не только в городском округе Воскресенск, но и в регионе.

На протяжении летнего сезона парк был особенно востребован среди жителей и гостей муниципалитета. В июне его посетили 140 тыс. человек, в июле — более 118 тыс. человек, а в августе — порядка 95 тыс. человек.

То, что парк стал местом притяжения, не вызывает удивления. Каждый элемент выполнен в единой стилистической концепции, будь то ограждения, ротонды или фонари. Локацию смело можно назвать жемчужиной архитектуры Подмосковья. Тенистые аллеи, пруд с утками и уютные беседки — все ориентировано на то, чтобы гости парка хорошо проводили время. Зона отдыха выглядит гармонично.

В парке приятный досуг обеспечен гостям любого возраста. Особенное внимание уделено детям. Для них обустроили площадку, батуты и многое другое. В выходные дни на территории парка усадьбы Кривякино проходят развлекательные мероприятия, в частности, мастер-классы, концерты и художественные выставки.

Первые осенние дни идеально подходят для прогулок на свежем воздухе, поэтому парк и сейчас не теряет своей популярности.