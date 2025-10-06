За месяц мессенджером MAX воспользовались более 41 млн человек

В сентябре национальным мессенджером MAX воспользовались более 41 млн человек. Это составляет треть населения страны — 34%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Mediascope.

В сентябре в среднем за сутки охват составлял 14 млн пользователей, а в первые дни октября этот показатель составил порядка 17 млн человек.

С июня по сентябрь месячный охват аудитории увеличился почти в 16 раз и составил 42 млн пользователей.

Ранее сообщалось, что в мессенджере появился официальный канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.