За минувшие выходные сотрудники коммунальных служб Подольска привели в порядок 14 улиц округа

от снега и наледи, посыпают песком пешеходные переходы, детские игровые площадки, тротуары и другие общественные пространства.

Коммунальные службы наводить порядок на территории городского округа Подольск. Улицы, скверы и парки очищают

За минувшие выходные работы провели по улицам Раевского, Курчатова, Бородинская, Кирова, Маштакова, Парковая, Солнечная, Ленинградская, Большая Серпуховская, Пионерская, Сосновая, Багратиона, Литейная, а также на ш. Домодедовское и в сквер Поколений.

Напомним, к зиме в городском округе готовы 15 коммунальных предприятий, свыше 500 рабочих и порядка 160 единиц техники.