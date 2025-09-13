За мыло и диск 5 лет тюрьмы? Немцу грозит уголовное дело за посылку из России

В Германии бизнесмена из Веббелина (земля Мекленбург-Передняя Померания) могут привлечь к уголовной ответственности из-за посылки из России, передает NDR.

Прокуратура Шверина сообщила о нарушении санкционного режима ЕС со стороны предпринимателя. Его знакомый из Барнаула отправил деревянную фигурку, кусок мыла и компакт-диск. Таможенники оценили содержимое посылки в 26,83 евро, что они сочли нарушением ограничений. В случае вины мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трёх месяцев до пяти лет.

Предприниматель поделился историей о том, как он познакомился с россиянином на сельскохозяйственной выставке. В течение нескольких лет они обменивались подарками. На Пасху он получил посылку, но она была задержана в Лейпциге, и товары из нее изъяли.

«Я не преступник, это абсурд», — заявил предприниматель.

Мужчина уже проконсультировался с юристом и планирует обжаловать действия властей в суде.