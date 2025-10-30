За оставленную в подъезде обувь грозит штраф

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что оставленные в подъездах многоквартирных домов личные вещи могут привести к штрафам. Его слова приводит ТАСС .

По словам депутата, жильцы часто размещают в тамбурах и на лестничных площадках коляски, велосипеды, самокаты и обувь. Колунов отметил, что такие предметы создают препятствия на пути эвакуации и могут увеличить риск возгорания.

Ответственность за складирование личных вещей в местах общего пользования предусмотрена статьей о нарушении требований пожарной безопасности. Для граждан штраф составляет от ₽5 тыс. до ₽15 тыс., для юридических лиц — от ₽300 тыс. до ₽400 тыс.

Ранее сообщалось, что в России система штрафов не сработает, как в Швейцарии.